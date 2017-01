Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poggiomarino. Tre feriti, uno dei quali è in gravissime condizioni, tuttora in prognosi riservata in ospedale: è il bilancio di una maxirissa che è avvenuta la notte di Capodanno a Poggiomarino, in via San Francesco. Protagonisti sei uomini e due donne, tutti di nazionalità romena, che sono stati arrestati dai carabinieri e questa mattina saranno processati con rito direttissimo al tribunale di Torre Annunziata. Quando i militari diretti dal maresciallo Andrea Manzo sono intervenuti, hanno fatto fatica a fermare la furia degli otto, che se le stavano dando di santa ragione usando coltelli, spranghe e persino pale da muratore.Anche le donne partecipavano con veemenza alla rissa, coinvolte dopo un alterco scaturito da futili motivi ma anche, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, a causa dell'abuso di alcool, che ha favorito la lite e la violenza. Gli arrestati hanno tra i 47 e i 24 anni e fanno parte della folta comunità di stranieri provenienti dall'Europa dell'Est insediata a Poggiomarino come nel resto dei Comuni vesuviani. Gli otto si sono incontrati in via San Francesco, nella casa abitata da quattro di loro: altri tre provenivano da abitazioni vicine e uno da Boscoreale. L'intenzione iniziale era quella di trascorrere in compagnia l'ultimo giorno dell'anno, poi è sorta una discussione che è quasi subito degenerata in una lite violenta. L'eccessivo utilizzo di alcool ha fatto il resto: i residenti della zona hanno sentito le urla ed hanno allertato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno dovuto impegnarsi non poco per far tornare la calma. Gli otto stavano picchiandosi con le spranghe e le pale usate dai muratori, ma qualcuno aveva anche coltelli. Proprio una coltellata all'addome ha fatto perdere conoscenza a S. C., 24 anni: intorno all'una di notte un'ambulanza lo ha portato con urgenza all'ospedale Martiri del Villa Malta, di Sarno, dove i medici lo hanno intubato. Il giovane è in prognosi riservata, le sue condizioni sono considerate critiche. S. N., di 30 anni, è stato invece portato all'ospedale di Boscotrecase: anche per lui una ferita all'addome e un'altra all'avambraccio destro, che i medici hanno giudicato guaribile in otto giorni. Infine, V.B. di 29 anni ha riportato una ferita da taglio al cuoio capelluto ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Anche loro, come gli altri cinque, sono stati fermati: chi non è in ospedale, ha ottenuto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina.