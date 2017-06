Domenica 18 Giugno 2017, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È diventato subito il corno della discordia. Era inevitabile. Più di Nalbero, l’installazione della Italstage che lo scorso Natale è stata innalzata alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, la nuova struttura sta scatenando la polemica e l’ironia dei social molto prima del suo varo, anche se a qualche insospettabile il gioco su uno simbolo napoletano (stereotipato e folkloristico quanto volete) diverte. Tenendo da parte lo scontro strettamente politico, gli schieramenti dei critici ad oltranza dell’amministrazione e degli affannati guardiani della rivoluzione, gli interrogativi (arricchiti da una scia di perplessità) che si pongono in tanti sono: funziona ‘sto corno, ma soprattutto è normale giocare con l’abusata scaramanzia?L’editore Diego Guida è netto: «Mi sembra una distrazione dai problemi reali della città». Che poi sono quelli che più strettamente competono a un’amministrazione comunale e che rendono vivibile una città per i residenti e per i turisti. Nei compiti del pubblico ci sono comunque anche le feste, da quando i Comuni sono Comuni. «Resto senza parole di fronte all’esasperata napoletanità con la quale si vuole rappresentare la città» continua Guida. «Non bisogna provincializzarsi, ma aprirsi all’esterno, diventare metropoli». Insomma non si può far vivere una delle zone più preziose di Napoli solo di pizza, corni e Pulcinella. Sulla stessa linea è anche il direttore del museo Filangieri, Guido Cabib: «Non ne faccio una questione estetica, poiché il bello spesso è soggettivo, qui si tratta solo di una scelta folkloristica. A Napoli, ricchissima di beni artistici, sempre più abbandonati, serve rafforzare i tesori che possiede e non puntare sull’effimero. E se proprio si vuole imboccare la strada delle installazioni, perché non puntare su opere, anche private, che restino nel tempo. Il corno poi, a volere essere buoni, è semplice tradizione. Cerchiamo di attivare le capacità innovative dei nostri artisti». È critico non solo sul ritorno d’immagine, ma anche sulle ricadute economiche: «A chi ha portato benefici Nalbero? Forse solo a chi l’ha realizzato».Anche l’urbanista Daniela Lepore, docente della Federico II, è tranchant: «È una idea vecchia che serve a mascherare un centro commerciale». E aggiunge: «Una pazzia del genere si potrebbe pure fare (magari evitando il corno) ma non alla Rotonda Diaz che sa animarsi da sola. Piuttosto al Centro Direzionale. Sarebbe un buon modo per farlo vivere. A Parigi, per esempio, le bancarelle di Natale le allestiscono non accanto al Louvre, ma alla Défense. Capisco che un imprenditore che realizzasse il Corno al Centro Direzionale non avrebbe la stessa visibilità e lo stesso ritorno economico, ma un’amministrazione è tale se progetta e sfida, invece siamo dinanzi a un luogocomunismo che fa il paio con il benecomunismo».Non è, però, un coro intonato su una sola nota. A qualcuno il Corno piace. «L’idea è bella» risponde senza esitare l’imprenditore dello spettacolo Luciano Stella. «L’importante è che sia bella pure l’opera. Persino Nalbero poteva essere una buona idea, purtroppo era brutto. Anche il kitsch se realizzato bene può funzionare. La ruota panoramica di Londra, per esempio, poteva apparire come un’idea scontata e devastante per il centro della capitale inglese, invece funziona perché è fatta bene, tanto da essere entrata nello skyline metropolitano. Il corno è un simbolo napoletano, porta fortuna, come marketing è semplice e colpisce, ma, insisto, non può essere come la pedonalizzazione di certe aree della città: le chiudiamo alle auto e le lasciano a sé stesse. Bisogna lavorarci e costruirci un progetto dentro e attorno». Anche Maurizio Marinella, re delle cravatte, è per il sì. «È comunque un’attrazione, come lo sono le “Luci d’Artista” a Salerno» spiega. «Non ero contrario nemmeno a Nalbero che nei primi tempi ha funzionato, magari il Corno riesce ad attirare più visitatori. E poi è un simbolo che porta bene, è un punto di partenza divertente che solo a Napoli può funzionare perché siamo autoironici».Chi non usa sfumature per stroncare il Corno è il presidente della prima Municipalità, Francesco de Giovanni: «Non mi piace. Speravo che dopo l’esperienza negativa di Nalbero non riprovassero a deturpare il Lungomare. Invece lo faranno». E ovviamente rilancia: «E pensare che nel quartiere Chiaia abbiamo di tutto, beni che aspettano solo di essere ancor più valorizzati». Ad esempio? «Il Castel dell’Ovo. Perché non aprirlo di sera e renderlo vivo con eventi continui? Non c’è bisogno di creare punti panoramici. Li abbiamo già. E poi la Casina del Boschetto, l’ex-Circolo della Stampa. È devastato da anni, un rudere a cielo aperto. Che cosa si aspetta a farne un centro culturale per tutta la città? Puntiamo sulla rivitalizzazione dei monumenti e delle struttura permanenti di Napoli, lasciamo perdere l’effimero».L’installazione prossima ventura del Lungomare apre anche un altro fronte di polemiche. Lello Esposito, che tre anni e mezzo fa innalzò un corno (una semplice scultura) davanti alla Reggia di Caserta, ufficialmente preferisce non commentare. Allora gli arrivarono molte critiche, ma la sua opera fu comunque un richiamo. «Voglio prima capire» prende tempo. «Non mi piace fare polemiche a caldo, già fa troppo caldo in questi giorni. Mi ha solo infastidito che a corredo della notizia sia stata richiamato il mio Corno che aveva tutt’altro senso, in linea con la mia storia creativa: ho trasformato un simbolo molto sfruttato di Napoli in arte contemporanea e popolare». Siamo solo all’inizio. Toccate ferro, incrociate le dita, ché la scaramanzia è tecnica ha manipolare con delicatezza.