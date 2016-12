Giovedì 29 Dicembre 2016, 21:55 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 21:55

Paura e tensione questa mattina al mercatino di Natale allestito nel cortile del Monastero di Santa Chiara. In mattinata un forte vento ha fatto volare in aria alcuni gazebi dove erano allestite le bancarelle e ha creato scompiglio tra la gente e i commercianti. L’episodio si è verificato quando le lancette superavano di poco le ore 12. La fortuna ha voluto che in quel momento accanto alle bancarelle non si trovassero molti compratori e che i commercianti hanno fatto appena in tempo a defilarsi e a metter al sicuro le merce che incominciavano a volare, increduli per quello che accadeva sotto i loro occhi. Tanto lo spavento e anche un po’ di rabbia tra i commercianti e le persone che erano nel mercatino.