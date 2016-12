Il generale Del Sette visita il comando «Ogaden» a Napoli

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata Tullio Del Sette, ha visitato questa mattina la sede del Comando interregionale Carabinieri «Ogaden» a Napoli. Al suo arrivo nella storica caserma «Vittoria» il generale Del Sette ha incontrato i comandanti eduna folta rappresentanza di Carabinieri del Comando interregionale, delle Legioni Campania, Abruzzo e Molise, Basilicata e Puglia, del 10° Reggimento «Campania», dei Reparti specializzati, dei delegati degli organi della rappresentanza e degli appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso della riunione il Comandante interregionale, generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, ha brevemente illustrato i risultati conseguiti nel 2016 dai reparti dipendenti nella lotta ad ogni tipo di illegalità e per la salvaguardia del bene comune, esprimendo al comandante generale, a nome di tutti, «profonda gratitudine per l'incisiva e lungimirante azione di comando, posta in essere con cristallina determinazione e grande umanità».



Il generale Del Sette, a sua volta, nel manifestare il suo «più vivo compiacimento per l'efficacia del servizio svolto dalle diverse articolazioni dell'Arma», ha evidenziato «il contributo offerto a favore della collettività dai Carabinieri, con coraggio, dedizione, generosità e altruismo, sottolineando, in particolare, il ruolo svolto dai militari delle Stazioni, presenti numerosi all'incontro, primo punto di contatto con i cittadini e sicuro punto di riferimento delle comunità». Al termine della visita, Del Sette ha formulato ai Carabinieri e alle loro famiglie gli auguri per le prossime festività rivolgendo un particolare pensiero per le famiglie dei militari caduti nell'adempimento del dovere.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 17:04

