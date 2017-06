Sabato 17 Giugno 2017, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 09:26

Comunicato sindacaleIl Cdr proclama per oggi una giornata di sciopero in solidarietà con i quattro compagni di lavoro del settore prestampa nei confronti dei quali è scattata ieri la procedura di licenziamento. Si asterranno dal lavoro nella giornata di oggi sia i colleghi della carta stampata che quelli del web.Il Cdr de Il MattinoNapoli, 17 giugno 2017Il sito de Il Mattino tornerà a essere aggiornato dalle ore 9 di domenica 18 giugno, mentre il giornale tornerà in edicola e in edizione digital lunedì 19 giugno.