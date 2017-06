Il «re delle pezze» tra 5mila anime: «Gli abiti dei morti fanno sognare»

Sabato 17 Giugno 2017, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 20:37

Come vivere in Paradiso tra 5mila anime. Catello Russo si autodefinisce il re delle pezze, in realtà è un esperto di acquisti al buio con un valore potenziale, affastellati finché non trovano il proprio destino in un acquirente. Catello ha iniziato a raccogliendo fazzoletti 30 anni fa e ora rifornisce il cinema. Seleziona gli abiti da acquistare e compra al kilo e non a tonnellate. E' uno dei maggiori venditori di abiti vintage e vive per e con i cenci che racchiudono la vita di chi li ha indossati e vissuti. Abiti con una storia che hanno fatto amare, arrabbiare, palpitare donne e uomini e immaginare, a chi li indossa la vita di ammiragli, principesse o star del cinema. Catello li mette a nuovo, li accarezza addirittura, li indossa come un trasformista e li rivende. Soprattutto veste gli attori. Da ogni parte del mondo lo chiamano per i costumi di film internazionali. Da sempre ad Ercolano, una vita già tracciata che "ama profondamente", come racconta nella videointervista a Il Mattino. Ha un negozio di 200 metri quadrati a Resina, il luogo che maggiormente ha scaldato l'Italia nel dopoguerra, dove confluivano le balle contenenti vestiti "americani", tra cui si cercava come tra macerie di stracci."Io invece voglio i vestiti dei morti. Perché quando indosso una giacca di un musicista, di un comandante volo con la fantasia e mi chiedo quali sensazioni provavano con indosso quegli abiti. Mi intriga. Non fanno mai paura le anime dei morti, fanno paura le anime dei vivi"."Sono nato tra i cenci. Ho cominciato prima mettendo da parte fazzoletti di stoffa e poi ho raccolto una fortuna. Non sapevo cosa raccoglievo, per me erano solo pezze""Quando mi venne a trovare una costumista che doveva realizzare un film anni '70. Pensai che mi stesse prendendo in giro, aveva scelto me tra tanti venditori. E lei mi rispose che le piaceva il mio materiale e mi spronò a continuare. Intravide in me qualcosa rassicurandomi che sarei cresciuto. Parlo di 25 anni fa"."Anche mio padre vendeva abiti usati ma non selezionava nè accumulava, li rivendeva in serie appena acquistati. Neppure ne intravedeva il valore"."Lo tratto come un cimelio, lo accarezzo addirittura, ma è la lavanderia a operare un trattamento speciale""Sì, tutti i miei vestiti hanno un'anima"."No tutte le mie creature sono anime che amo. Valgono tutte moltissimo per me""Lo affido a costumiste che ritengo sorelle, persone di cui mi fido, così l'abito è come se restasse sempre in famiglia. Me lo curano come fosse loro"."Sono nato a Resina. Ho respirato subito quell'aria. Anche se non piace questo lavoro man mano entra nel sangue e ora l'ho sposato""Vivo più con i miei abiti che con la mia famiglia"."Mi portano in paradiso. Resto da solo in 200 metri quatri di magazzino con 5 mila anime"."Li sposto, li acccarezzo, li indosso, li metto sui manichini ma se devo preparare un film mi dedico solo a quello. Li abbandono temporanemanete ma appena finito torno da loro"."Sono le costumiste a mandarmi gli indizi e mi metto a pensare e cercare. Ci vuole intesa tra me e loro"."Qualcosa ancora nei cassonetti ma non vado personalmente, c'è chi lo fa per me, io faccio la selezione della selezione""Si ma mio figlio ancora non capisce tutte le mie anime. E' bravo mi sopporta, lavorare insieme non è facile. Lo lascio solo con le mie anime e non le maltratta ma certo non le ama quanto me""Personalmente non vado sulla quantità. Massino 200 chili al giorno"."Non hanno valore, gli viene attribuito quando li metto in mezzo alle altre anime".Gli abiti senza valore vengono riposti a terra a dormire, Sono le cosiddette pezze senz'anima""Dipende dalla qualità ma di solito 10 euro al chilo. Quelli senza valore li svendo al mercato di Resina dopo non si possono superare i 5 euro a capo".