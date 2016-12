Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:55

A seguito di riscontro di una grossa perdita idrica della condotta di Corso Vittorio Emanuele, ABC Napoli ha la necessità di intervenire con urgenza per eseguire l'intervento di riparazione non rinviabile considerate le attuali condizioni del sistema.Pertanto dalle ore 21 sarà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti strade e nelle zone limitrofe:- Corso Vittorio Emanuele (Tratto Parco Comola Ricci - Via Piedigrotta)- Via Piedigrotta- Salita Piedigrotta- Piazza Sannazzaro- Via Mergellina- Via Francesco Caracciolo- Largo Sermoneta- Via Posillipo (Tratto Largo Sermoneta - Palazzo Donnanna)Il ripristino del servizio avverrá in tarda notte.