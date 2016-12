Lunedì 26 Dicembre 2016, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarto - Lo hanno investito con uno scooter mentre attraversava la strada ed ora Fortunato Costa, 63enne lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. «Chiediamo che vengano rintracciati i colpevoli di questo incidente, invece di soccorrere mio padre, lo hanno lasciato sulla strada e sono fuggiti». È questo l'accorato appello che hanno lanciato subito dopo l'incidente i figli dell'uomo investito dallo scooter e tuttora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nel reparto di terapia intensiva. L'investimento è avvenuto mentre Costa stava attraversando in via Gandhi. Dopo averlo travolto il conducente del mezzo è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini per individuare il «pirata» sono coordinate dai carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli.