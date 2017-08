Incendio sul monte Faito: fiamme in aumento durante la notte. La cenere arriva al centro di Vico Equense

Venerdì 18 Agosto 2017, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 12:44

VICO EQUENSE. Paura durante la notte, non solo al Faito. L'incendio ha continuato a divorare la montagna: da Moiano le fiamme hanno quasi raggiunto Santa Maria del Castello, zona colpita da un rogo appena un mese fa. E la storia si ripete: di giorno il fuoco è sotto controllo, di notte il mostro sembra minacciare l'intero territorio. Nelle frazioni di Faito e Moiano in tanti non hanno dormito. Anche a Santa Maria del Castello la tensione è stata alta. «Dal nostro agriturismo si vedevano le fiamme avvicinarsi sempre di più» spiega Andrea Celentano, titolare de «La Ginestra».La cenere è arrivata fino al centro di Vico Equense. Tanti i post e le foto dei residenti del territorio pubblicate sui social network. Attualmente è in azione un solo elicottero. Da terra presidiano la zona vigili del fuoco, Avf, polizia municipale, protezione civile regionale, carabinieri. Si attende l'arrivo del canadair. Intanto ettari di bosco continuano a bruciare.E al danno ambientale si aggiunge quello economico. Agosto è il mese in cui le attività commerciali di Faito solitamente lavorano di più. Quest'anno sulla montagna sono davvero in pochi, gran parte dei turisti è andata via. E su Facebook i primi commenti di solidarietà. «Appena possibile, tutti a Faito. Riempiamo bar, ristoranti, piazzette e strade. Brindiamo di nuovo ai tramonti più belli del mondo» scrive sulla sua bacheca Natale Maresca, come tanti altri che amano la montagna, credono in una futura ripresa e denunciano l'atteggiamento di abbandono che la sta distruggendo.