Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 08:59

CAPRI - Allarme e paura nella tarda serata di ieri nel centro di Capri per un incendio scoppiato all'improvviso nell'area di raccolta dei rifiuti in vico San Tommaso, accanto al Centro Congressi e in prossimità delle uscite di servizio dell'Anema e Core, della Palma e di Villa Verde.Un martedì nero per Capri, iniziato al mattino con una scossa di terremoto al largo e terminato con un rogo che ha suscitato non poca preoccupazione tra gli abitanti della zona che, allarmati dalle fiamme alte e dal fumo nero, hanno tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco. Giunti sul posto, i pompieri insieme ai carabinieri della stazione di Capri hanno domato le fiamme in poco meno di un'ora evitando che queste si estendessero agli edifici vicini e ai carrelli elettrici parcheggiati nell'area di sosta all'interno del giardino della Flora Caprense.Sul luogo dell'incendio è accorso anche il sindaco di Capri Gianni De Martino. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare la natura dell'incendio, che ha coinvolto sia i rifiuti che la struttura che gli ospitava. Nelle prossime ore verranno acquisiti i filmati delle telecamere della zona. Non si eslcude l'ipotesi dolosa.