Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Incidente mortale sulla Circumvallazione esterna, a perdere la vita è stato un centauro 44enne di Villaricca. L'uomo, Massimo Liguori, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato scaraventato contro il guard rail dopo un tamponamento. Sul posto ci sono i vigili urbani di Giugliano e i medici del 118. La zona è completamente bloccata.