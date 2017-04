Sabato 15 Aprile 2017, 00:06 - Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 22:49

Fioriere di cemento a protezione del lungomare a Napoli. Una barriera contro auto, camion, motorini e intrusioni. C’è chi le chiama protezione contro gli attentati, con riferimento a quanto è accaduto in Germania, Francia, Svezia, con le auto o i mezzi pesanti contro la folla. E da piazza Vittoria a via Partenope la folla è tanta sempre. Che sia per arredo urbano o per prevenzione, bisogna subito colorare con fiori e piante.