Indagine Anac sul doppio incarico di Marrama tra professore e Fondazione Banco Napoli

Domenica 18 Giugno 2017, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 12:13

Tensioni alle stelle all’interno del consiglio generale della Fondazione Banco di Napoli. E lo scontro arriva fin sul tavolo dell’Anac. L’Authority anticorruzione, guidata da Raffaele Cantone, ha aperto un’istruttoria. La decisione è scattata dopo che il consigliere Francesco Fimmanò, designato dalla Regione Campania, ha inviato un esposto all’Autorità puntando l’indice accusatorio sulla gestione del presidente Daniele Marrama.Le contestazioni mosse al professore, eletto al vertice della Fondazione quattro anni fa, sono diverse. Anzitutto, riguardano l’aumento della partecipazione della Fondazione nella Banca Regionale di Sviluppo con un acquisto complessivo per 8 milioni di euro (il 30%). Una mossa che, dopo la partecipazione di controllo in Banca del Sud, acquisita in passato, dovrebbe contribuire alla realizzazione di un polo bancario del Sud. Ma questo, secondo Fimmanò, sarebbe un obiettivo impedito dal patrimonio della Fondazione. Tutte accuse, però, di cui l’Anac non si potrà occupare. La Fondazione Banco di Napoli, infatti, è una onlus che rientra nella sfera del diritto privato. E l’Autorità, in questo caso, non ha alcun potere. Le valutazioni dell’Authority sulla Fondazione Banco di Napoli si limiteranno, quindi, all’accertamento di un eventuale profilo di incompatibilità nell’incarico di Marrama, che oltre a presiedere il cda della Fondazione è attualmente docente di diritto amministrativo all’Università Federico II di Napoli.Non a caso l’istruttoria è stata affidata all’Uvif, che è l’Ufficio di vigilanza degli Ufficiali pubblici. Marrama, infatti, essendo un docente universitario, è un dipendente statale. Perciò il suo caso rientra nelle competenze dell’Anac. Nessuna valutazione, quindi, contrariamente a quanto avevano riportato alcuni organi di informazione, sarà svolta dalla Autorità presieduta da Raffaele Cantone su questioni legate alla gestione dell’ente. Fimmanò, comunque, non si è fermato all’Anac. Si è rivolto anche al ministero dell’Economia guidato da Pier Carlo Padoan, a cui ha inviato due esposti. Ed è proprio al Tesoro che spetta la vigilanza sulla Fondazione. Il ministero dovrà anche pronunciarsi su un eventuale conflitto d’interesse per l’incarico contemporaneo di Marrama nella Fondazione, quello di presidente della Banca del Sud e la sua presenza nella governance di Brs.Comunque, il piano di Marrama di creare un polo creditizio del Sud aggregando Brs e Banca del Sud è attualmente allo studio della Fondazione. Naturalmente, dovrà passare anzitutto al vaglio degli azionisti dei due istituti. Ma, è quasi certo che otterrebbe il via libera della Banca d’Italia e della Bce.Tornando all’Anac, se venisse riscontrata un’incompatibilità tra i due incarichi di Marrama, la risoluzione del caso sarebbe affidata al ministero dell’Istruzione. È già avvenuto così, infatti, in passato. Si è trattato della vicenda di un docente universitario abruzzese a cui era stato conferito un incarico in una società pubblica. La decisione è stata presa con la delibera 1349 del 21 dicembre 2016. Vista l’incompatibilità, il fascicolo è stato inviato al Miur per promuovere un accertamento e poi informarne l’Autorità. Mentre spetterà alla Corte dei Conti valutare un eventuale danno erariale.ci.pe.