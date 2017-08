«Voglio una battaglia di verità, ho disposto un'indagine ispettiva interna e da stamattina il servizio ispettivo procede ai primi interrogatori al personale medico e paramedico e a tutti coloro che hanno avuto un collegamento diretto o indiretto con la vicenda». Lo ha detto Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 all'esterno dell'ospedale Loreto Mare, dopo la morte del 23nne di Torre del Greco che ha atteso per quattro ore al Pronto soccorso del nosocomio.



Forlenza ha spiegato che gli ispettori dell'Asl, come quelli del ministero della Salute, avranno «pieno accesso ai turni di servizio e sentiranno tutti gli addetti sanitari presenti quella notte, verificando anche se c'erano i protocolli per il trasporto secondario verso altri ospedali. Si dovrà capire anche quanti sanitari erano in ferie e se i turni sono stati coperti adeguatamente». Il direttore generale dell'Asl sta programmando anche una visita privata a casa dei genitori del ragazzo morto.

Lunedì 21 Agosto 2017, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA