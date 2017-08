L'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno è stato evacuato per la presenza di numerose crepe nel palazzo. Solo 5 degenti intubati resteranno nella struttura. Ne dà notizia il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, che ha chiesto l'intervento della Protezione Civile.

Lunedì 21 Agosto 2017, 22:21 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 22:27

La tenenza della Guardia di Finanza di Ischia nella persona del comandante Pietro Gentile conferma che ci sono stati crolli di alcune palazzine sia a Casamicciola che a Lacco Ameno. “Ho visto almeno sei palazzine crollate ma al momento stiamo facendo sopralluoghi per avere un quadro generale della situazione. Non ci sono ospedali il Rizzoli è stato evacuato quindi servono traghetti e navi con urgenza per dare soccorsi ai feriti. Tutte le forze dell'ordine sono impegnate, in totale almeno 100 persone”.