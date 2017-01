Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:58

NAPOLI - I primi disagi già ieri. Gli studenti dell'Istituto Labriola, liceo scientifico di Agnano si sono rifiutati di svolgere normalmente le lezioni a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, che non viene acceso dal rientro dalle vacanze. Gli studenti sono diretti alla sede della Città metropolitana a Piazza Matteotti. "Non possiamo studiare in scuole non a norma, fredde e inospitali - dicono gli studenti - ci diano subito delle risposte".