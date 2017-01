L'appello: «Chiediamo l'aiuto delle istituzioni»

Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 15:14

Un bottino corposo è stato messo a segno stanotte per l’ennesima volta nella paninoteca ‘Tortora’ di via Carducci. E’ il secondo raid in meno di due settimane nel locale del giovane imprenditore napoletano Mario Tortora che ha altri due esercizi di panino-macelleria in città. Questa volta i ladri sono riusciti non solo a sradicare la cassa ma anche ad appropriarsi del computer e di vari strumenti e attrezzi del locale, oltre a sfondare la saracinesca.‘I panini di Tortora vanno a ruba e forse neanche i ladri possono farne a meno ed è questo lo spirito con cui Mario affronta le difficoltà di fronte alle quali non rinuncerà alla sua passione di chef dei panini- dichiara Angelo Pisani, legale dell’imprenditore- però a questo punto intervengono seri problemi burocratici come le assicurazioni che potrebbero disdire i contratti per la frequenza dei furti e i costi per la sicurezza e rimettere a norma il locale oltre che riacquistare gli attrezzi rubati’.Infine Mario ed il suo avvocato Pisani si appellano alle istituzioni tutte. ‘Abbiamo bisogno dell’ aiuto delle istituzioni che ci siano ancora più vicine in questo momento di difficoltà– dicono - dobbiamo combattere i fenomeni delinquenziali che sono veleno per la città di Napoli’