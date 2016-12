Sabato 31 Dicembre 2016, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 12:03

La Lipu dice ‘no’ ai botti di Capodanno e, a poche ore dai festeggiamenti che saluteranno il 2016, rilancia l’appello salvavita della campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali. Nel mese di dicembre sono stati tanti gli incontri nelle scuole e nelle associazioni onlus dove i delegati napoletani della Lega Italiana Protezione Uccelli, hanno promosso un "Capodanno responsabile" senza esplosioni e botti che oltre a rappresentare un pericolo per gli esseri umani mettono a rischio la vita degli animali, soprattutto dei randagi e, inaspettatamente per i più, anche degli uccelli.«Oltre che pericolosi per persone e cose, i botti uccino anche gli uccelli che vivono liberi in città – afferma Fabio Procaccini delegato provinciale Lipu Napoli –, i loro cuori non reggono allo spavento e muoiono di infarto, per questo facciamo appello alla sensibilità del nostro popolo e chiediamo di non adoperare congegni esplodenti durante i festeggiamenti del 31 notte». Ogni primo dell’anno si contano le vittime anche tra cani e gatti randagi, animali selvatici e uccelli. Un bilancio che può essere scongiurato e che è stato al centro della campagna che la Lipu ha fatto girare con una locandina firmata da Francesca Esposito e Ornella Zerlenga, del dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi di Napoli, diffusa nelle scuole così come affissa in numerosi locali «animalisti» e nel mondo dei Social.