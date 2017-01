Venerdì 6 Gennaio 2017, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 20:51

Al procuratore Colangelo, controreplicano gli avvocati Carotenuto, Sorge e Vignola, difensori di Romeo: «Non emerge alcun fatto storico che possa fare pensare a collusioni con il crimine organizzato. Non emerge quali possano essere stati i vantaggi per i clan camorristici, tenuto conto che il personale è lo stesso di quello precedente. La Romeo Gestioni per ben otto volte si è rivolta alle Autorità amministrative e giudiziarie - ivi compresi gli uffici della Procura di Napoli -, inviando fin dal primo giorno di attività gli elenchi nominativi delle maestranze. Esposti e denunce a cui non è mai stato dato alcun seguito. Di qui le nostre perplessità in ordine alle illegittime modalità e durata e invasività delle indagini a carico del nostro assistito e di chi - del tutto estraneo agli ambienti del Cardarelli - con lui veniva in contatto. Indagini, ricordiamo, durate oltre due anni e mezzo, superando di gran lunga ogni termine previsto per le indagini sulla pubblica amministrazione».