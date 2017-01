La lotteria Italia fa sognare la Campania | Video

Sabato 7 Gennaio 2017, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:02

La Lotteria della Befana ha baciato la Campania con premi di seconda e terza categoria. Tra chi potrà realizzare un sogno e chi invece preferirà fare beneficenza, la provincia più fortunata resta quella di Napoli con due premi da 50mila euro vinti in città e cinque invece da 25 mila euro: tre tagliandi staccati a Napoli, uno a Sorrento ed uno a Bacoli. La dea bendata non si è dimenticata delle altre province e così ad Avellino sono toccati altri due premi, uno di 50 mila ed uno da 25mila. Anche a Caserta è stato staccato un biglietto vincente da 25 mila euro così come a Baronissi in provincia di Salerno. Ma tra sogni e superstizione c’è chi ci spera sempre e acquista i biglietti della Lotteria non solo in Campania che segue Lazio e Lombardia nella vendita dei tagliandi.Premi da 50 mila euroI 096311 NapoliF 039063 AvellinoS476475 NapoliPremi da 25 mila euroS 165666 Sorrento (NA)Q 400859 Baronissi (SA)N 217146 NapoliN 113206 NapoliA 040954 CasertaU 364195 Bacoli (NA)R 173192 NapoliD123956 Avellino