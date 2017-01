Sabato 31 Dicembre 2016, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 21:39

Si rinnova la tradizionale rappresentazione giunta alla sua terza edizione: la magia del presepe vivente andato in scena il 28 e 29 dicembre a Monteruscello. L'evento è organizzato dalla parrocchia Sant’Artema con la collaborazione di tutta la comunità parrocchiale e dell’associazione teatrale «l'Arcobaleno bianco» e il patrocinio del Comune di Pozzuoli.È stata creato uno scenario suggestivo che rispecchia la location ideale per raccontare la storia della nascita di Cristo, a partire dall’Annunciazione e dal lungo viaggio di San Giuseppe e della Madonna verso Betlemme. Ma anche un modo per ricostruire la vita quotidiana di un tempo scandita dal lavoro e dal ritmo di antichi mestieri.«Una rappresentazione molto bella - dice il parroco don Elio Santaniello - che ci ha fatto splendidamente calare nella realtà di oltre 2000 anni fa quando Gesù nacque in una mangiatoia riscaldato dall’affetto di Maria e Giuseppe e dal bue e l’asinello».