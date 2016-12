Sabato 31 Dicembre 2016, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 14:54

La nascita di un Comitato regionale per la pubblica salute pubblica, una manifestazione in piazza e che gli audit vengano resi pubblici, tanto per iniziare. I genitori dei trapiantati pediatrici dell'Ospedale Monaldi hanno scelto la via della protesta di fronte alla sospensione delle attività trapiantologiche pediatriche in Campania. Una decisione che li ha lasciati allibiti ma anche molto arrabbiati perché da un paio di anni avevano chiesto chiarezza su alcuni cambiamenti interni che avevo reso deficitario il reparto. Dafne Palmieri, portavoce del Comitato genitori di bambini trapiantati e trapiantati adulti, elenca punto su punto le varie tappe di un'escalation, sfodera documenti, richieste di incontri, report di riunioni avute con i vertici della sanità della Regione e così via.«Dopo aver letto sul Mattino le dichiarazioni di Giuseppe Longo, attuale Direttore generale dell'azienda dei Colli, e le motivazioni della chiusura sono saltata sulla sedia. Una sequenza di contraddizioni lampanti». Dafne, mamma di Massimo trapiantato il 24 giugno 2014, ha piglio deciso e non si dà certo per vinta, «come nessuno del Comitato, perché siamo abituati a lottare ogni giorno per la vita dei nostri figli». In particolare non accetta che il dottor Longo abbia pubblicato «appena il 9 dicembre il nuovo modello organizzativo-funzionale per i trapianti pediatrici al Monaldi. E che essendo stato direttore sanitario di questa struttura fino al 2014 era perfettamente a conoscenza di fatti e situazioni relative all'attività trapiantologica pediatrica».Ma la mamma coraggio rincara la dose chiamando in causa Nanni Costa, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti dal 1999, e il governatore: «Non si capisce come non si sia accorto che uno dei suoi centri trapianti non era in grado di svolgere più l'attività. Non si capisce come il Governatore De Luca, sollecitato più volte dai genitori dei bambini (anche con una petizione di oltre 7.000 firme) non si sia mai occupato dell'attività se non con un incauto comunicato di congratulazioni per il trapianto di cuore della piccola Martina in cui esaltava l'egregia attività di trapianti pediatrici in Campania. Allora prima mentivano?».La portavoce del comitato precisa che «Gli audit cui fa riferimento il dottore Longo riguardano decessi di bambini avvenuti non durante un trapianto, ma prima e dopo, cioè nelle fasi di assistenza pre e post trapianto. Ma a essere bloccati sono gli interventi chirurgici, un paradosso. Cioè fermano ciò che è risultato andar bene. Inoltre - continua Palmieri - se i trapianti sono sospesi perché non c'è un numero sufficiente di operatori, come è possibile che possa garantire altri tipi di interventi chirurgici, tipo la sostituzione di una valvola cardiaca, per sistemare un difetto interventricolare o difetto del setto interventricolare (DIV), visto che il numero assistenti è lo stesso? Non ha nessun senso ciò che ha dichiarato e ciò che ha deciso è assurdo, inconcepibile e intollerabile».Palmieri spiega che «non sapevamo dell'esito degli audit, nonostante siano stati eseguiti proprio su sollecitazione del nostro Comitato e da Federconsumatori che ci sta accompagnando nella nostra battaglia». La linea dura contro la decisione di sospendere i trapianti all'ospedale Monaldi li vede tutti uniti, e a loro si stanno aggiungendo altri soggetti come l'associazione Libera e Sportello Disabili. In particolare tra le richieste che saranno avanzate nei prossimi giorni c'è quella di capire «come vengono spesi i dieci milioni di euro destinati ai trapianti. Quanto verrà a costare lo smantellamento del centro, che fino a due anni fa cioè da quando al vertice c'è un medico proveniente dall'Ospedale di Bologna dove venivano in precedenza dirottati tutti i piccoli pazienti. Prima del suo arrivo era considerato un centro di eccellenza, che noi sappiamo benissimo perché con chi lo precedeva c'era e c'è un rapporto di stima e professionalità riconosciuta. E quanto è costato in termini di vite umane, quanto costa in termini di bilancio sociale, quanto costa in termini di costi sostenuti dalla sanità campana. Non ci fermiamo, vogliamo la verità e risposte limpide alle nostre domande. Con la vita dei nostri figli non giocheranno più».