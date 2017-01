Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Amedeo Laboccetta. Lo rendono noto i difensori Bruno Larosa e Andrea De Sanctis. L'ex parlamentare del Pdl è stato arrestato lo scorso 13 dicembre nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Capitale su una associazione per delinquere transnazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco on-line e sulle video-lottery.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 13:06

