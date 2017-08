Ladri in azione a Ferragosto, furto all'Ic "De Luca Picione"

Lunedì 21 Agosto 2017, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 17:04

CERCOLA. Furto di computer e videoproiettori lo scorso fine settimana, all’Istituto comprensivo “De Luca Picione”, sede distaccata nella località di Caravita.Ladri in azione nel corso della notte tra sabato e domenica: nonostante il sistema di allarme i ladri hanno portato via alcuni dispositivi elettronici. Esattamente un anno fa lo stesso istituto scolastico, veniva completamente devastato da una banda di balordi.La scuola presa di mira, insomma, subito dopo Ferragosto è sempre la stessa: si tratta della sede distaccata dell’Istituto comprensivo “De Luca Picione”, che si trova nella zona a valle del comune di Cercola, il quartiere popolare di Caravita, all’interno della ex 219. Un edificio molto grande e con un’ampia palestra e un campo da gioco, che dallo scorso anno ospita, tra l’altro, alcune sezioni della scuola media superiore dell’Ic “Luca Giordano”, quest’ultimo interessato da lavori di rifacimento e ristrutturazione. TIl raid dello scorso week end. I ladri si sono aperti il varco da una delle porte-finestre al piano terra, sul retro della scuola. Un “lavoro” fatto velocemente poiché il sistema di allarme, di cui è dotata la scuola, è immediatamente scattato, fatto, quest’ultimo che deve aver messo in fuga i ladri i quali sono riusciti a portare con sé un computer e due video proiettorinuovi. Un danno di alcune migliaia di euro. Un anno fa, invece, la stessa scuola venne devastata: la palestra, i bagni, diversi attrezzi e gli uffici della segreteria furono distrutti e messi a soqquadro. Sul posto - allertati da una segnalazione al 112 - sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando delle indagini in merito al furto dei giorni scorsi. L’istituto non è dotato di un sistema di videosorveglianza ma i ladri potrebbero essere stati comunque ripresi dagli occhi elettronici delle telecamere presenti nella zona.