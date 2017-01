Venerdì 6 Gennaio 2017, 00:12 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 23:59

«Cara Befana, mi manca tanto mio fratello. Vorrei vederlo». Claudia ha sei anni e quest'anno vorrebbe un regalo speciale: vedere Mario, suo fratello, morto a 26 anni in un incidente stradale a Giugliano. Sa che non sarà possibile, ma ha scritto comunque questa lettera alla Befana, forse per sentire Mario più vicino. E il papà ha pubblicato lo scatto sui social.