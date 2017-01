Ha presentato l'altro ieri una denuncia indirizzata alla Procura per denunciare la scoperta di una telecamera nascosta nel suo ufficio. Lina Lucci, segretario generale della Cisl Campania - commissariata da ottobre per presunte irregolarità nella gestione del sindacato - ha chiesto alla magistratura di sequestrare la telecamera e di individuare i responsabili.







Lo ha confermato il legale della Lucci, avvocato Pasquale Sepe. Una denuncia che fa seguito a quella presentata il 27 dicembre scorso dal commissario Pietro Ragazzini e riguardante gli stessi fatti, ovvero la scoperta di attrezzature per registrazioni abusive nell'ufficio di via Medina. � probabile che entrambe le denunce confluiranno in un unico fascicolo che sarà affidato al pool di magistrati della procura partenopea che si occupano di reati informatici.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:54

