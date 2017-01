Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:03

Spenti i termosifoni, i bambini restano al freddo. Accade a Napoli, nel quartiere della Loggetta e più precisamente alla succursale della scuola primaria Tito Minniti. I tecnici, come assicurano dall'istituto, sono stati chiamati non appena riscontrato il problema - forse alle caldaie - e dovrebbero arrivare al più presto. Intanto, i genitori sono tornati a riprendere i propri figli. «Questo istituto è stato inaugurato poco tempo fa e questi problemi proprio durante questa emergenza freddo non dovrebbero verificarsi», avvertono. Una mamma racconta: «La classe dei miei figli è quasi del tutto vuota. Io sono riuscita a prendere i miei due bambini ma chi è a lavoro e non può venire è costretto a lasciarli al gelo di una giornata rigida, nonostante il sole. Speriamo che vengano a riparare il guasto nel minor tempo possibile perché è una vera indecenza che mette in pericolo la salute dei bambini».