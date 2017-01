Il commissario alla Sanità della Campania Joseph Polimeni all'ospedale di Nola per parlare con i medici del pronto soccorso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa con i malati adagiati sulle coperte. Durante il colloquio il commissario ha ricevuto una chiamata direttamente dal ministro Beatrice Lorenzin.Per l'episodio sono stati sospesi tre medici, il direttore sanitario del nosocomio, Andreo de Stefano, ed i responsabili del pronto soccorso e della medicina d'urgenza, Andrea Manzi e Felice Avella. «I tre medici sono stati sospesi perché c'è stato un difetto di comunicazione. Se avessero avvertito avremmo potuto mandare altre barelle, altri aiuti». Lo ha detto la manager dell'Asl Napoli 3 sud, Antonietta Costantini, che sta supervisionando le verifiche disposte per accertare le eventuali responsabilità degli operatori dell' ospedale civile di Nola. «Bisogna intervenire correttamente - ha aggiunto - il presidente della Regione De Luca non se l'è presa con i medici ma con i responsabili del presidio».