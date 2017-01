Venerdì 6 Gennaio 2017, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppo freddo per gli ammalati al piano terra dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove è stata chiusa una stanza dell'osservazione intensiva breve per «le temperature rigide che non rendono possibile il ricovero dei pazienti». A segnalarlo alla direziona amministrativa e tecnica, tramite una nota, sono stati i medici, gli infermieri e il personale del nosocomio che nei turni compresi tra ieri pomeriggio e la giornata di oggi hanno dovuto fare i conti con un gelo mai avvertito. «In concomitanza di un’importante abbassamento delle temperatura atmosferica esterna - si legge nel documento -, la temperatura all’interno del pronto soccorso e del reparto di osservazione breve risulta troppo bassa, inferiore ai 12 C°, nonostante il funzionamento in corso dell’impianto di climatizzazione», evidentemente insufficiente per risolvere il caso. Oltre ad essere costretti a chiudere una stanza, il personale ha abbassato, sin dal mattino le tapparelle avvolgibili di tutte le finestre del reparto. «Il freddo sta causando una condizione incompatibile con lo svolgimento del lavoro» aggiungono i camici bianchi e gli infermieri. Nella nota, l’auspicio è di un intervento tecnico: urgente.