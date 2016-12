Venerdì 23 Dicembre 2016, 20:18

«Dopo settimane di lavoro molto intenso tra referendum, crisi di governo e primi passi del nuovo impegno come ministro mi ero preso un giorno di ferie per la prima recita di Gherardo, mio figlio. Oggi però un giornale (Il Fatto quotidiano) scrive che sarei indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio in una inchiesta che vedrebbe indagato persino il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri». A stretto giro il ministro dello Sport Luca Lotti su Facebook ha replicato alla notizia del quotidiano romano chiedendo di essere ascoltato il prima possibile.«Sarei indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio. È una cosa che semplicemente non esiste. Inutile stare a fare dietrologie o polemiche. Sto comunque tornando a Roma per sapere se la notizia corrisponde al vero e, in tal caso, per chiedere di essere sentito oggi stesso. È una cosa che non esiste e non ho voglia di lasciarla sospesa. La verità - del resto - è più forte di qualsiasi polemica mediatica e non vedo l'ora di dimostrarlo», sottolinea il ministro. Che rientrando nella Capitale ha poi partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 12. I legali del ministro, secondo quando si apprende, sono in contatto con la Procura e attendono che in tempi brevi Lotti possa conoscere le eventuali ipotesi di reato che gli sarebbero mosse. Intanto ribadisce la sua «assoluta estraneità ai fatti così come prospettati dai giornali».Non c'è infatti alcuna comunicazione formale e la richiesta dei legali mira proprio a fornire ai Pm romani tutti i chiarimenti che si vorranno chiedere. A rivelare il nuovo filone di inchiesta stralciato dalla inchiesta napoletana sugli appalti Consip e inviata a Roma è stato un lungo articolo che ipotizza una sequenza di fatti che sarebbero oggetto della indagine: il ministro dello Sport Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Renzi, risulterebbe indagato dalla procura di Roma insieme al Comandante Generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e al Comandante dei Carabinieri della regione Toscana Emanuele Saltalamacchia - scrive il quotidiano romano - per la fuga di notizie sull'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti Consip. La magistratura sospetterebbe - secondo il quotidiano - a suo carico i reati di favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio. La fuga di notizie avrebbe infatti consentito la bonifica ambientale degli uffici dei vertici Consip dalle cimici fatte mettere dai magistrati nella sede nazionale di via Isonzo a Roma. Motivo per cui i pm napoletani titolari dell'inchiesta su Consip Henry John Woodkock, Celeste Parrano, Enrica Parascano hanno trasmesso per competenza le carte sulla fuga di notizie alla Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio riporta, insieme alla notizia dell'indagine sul ministro, anche la sua risposta che è »no« alla domanda se sia sua la responsabilità di aver informato l'Ad di Consip Luigi Marroni dell'inchiesta in corso sulla società del Governo da lui amministrata. Il Pd, intanto, si schiera al fianco del ministro.«Non vorrei che una inchiesta, che come mi spiegano gli inquirenti è una sorta di prelievo del sangue di cui vanno fatte le analisi, si trasformi in colpevolezza di qualcuno», dice il presidente dell'Anci Antonio Decaro. «Lotti è persona onesta e seria. Se ci sarà sostanza nell'iniziativa della magistratura ho fiducia che le cose si chiariranno con rapidità e nella piena fiducia nel lavoro dei magistrati», dice il capogruppo alla Camera Ettore Rosato. Mentre qualche parlamentare non nasconde una certa preoccupazione per il clima, che porta tra l'altro - notano - il deputato di Forza Italia, Pietro Laffranco, a chiedere le dimissioni del ministro ancor prima che sia stata confermata la notizia dell'indagine. E il senatore Stefano Esposito è critico: «Sala ha scoperto di essere indagato dai giornali, Lotti scoprirebbe di essere indagato dai giornali. Sarebbe abbastanza grave l'ennesima fuga di notizie. Woodcock, nome noto e pm vulcanico, non so se è in cerca di pubblicità, sicuramente non nasconde la sua voglia di fare il proprio lavoro».