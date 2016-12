Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lo sentivano da giorni e la sua assenza preoccupava non poco la famiglia Materazzo che questa mattina ha appreso la notizia della sua ufficiale irreperibilità. Niente telefonate e nessun messaggio: Luca non dava notizie di sè da circa una settimana quando, a bordo di un aliscafo, come riferito da una sua ex fidanzata, aveva raggiunto l’isola di Capri per trascorrere qualche giorno di riposo lontano da Napoli e da quel palazzo al civico numero 3 di viale Maria Cristina di Savoia dove, lo scorso 28 novembre, poco dopo le 19, è stato massacrato suo fratello Vittorio, l’ingegnere, a pochi passi dal garage dove aveva parcheggiato l’auto prima di far ritorno a casa. Non sarebbe più neanche sull’isola azzurra, il giovane Luca, al momento unico indagato in una brutta vicenda che continua ad avere una serie di punti ancora da chiarire.«Qui a casa manca da diversi giorni - avevano dichiarato i familiari dell’indagato - nessuno di noi ha più sue notizie. No, non sappiamo niente davvero e tutto questo ci preoccupa non poco. Speriamo solo che Luca stia bene». Attesa, dolore e apprensione, dunque: sono gli stati d’animo di questa famiglia di professionisti napoletani che si è sempre dichiarata particolarmente «unita» e che oggi invece si dice devastata dal dolore e dall’amarezza per una vicenda rispetto alla quale non riesce a darsi una spiegazione. Non c’è più alcun dubbio: chiunque sia stato ad uccidere l’ingegnere Vittorio Materazzo lo ha fatto in maniera assolutamente premeditata, studiando bene le sue mosse con l’obiettivo di non lasciare alcuna traccia.«Tutto quello che è accaduto ci sembra surreale, - aggiungono i congiunti - aspettiamo con pazienza i risultati dell’inchiesta». Con un solo auspicio: «Speriamo davvero che tutto finisca prima possibile, le indagini stanno facendo il loro corso, gli inquirenti sono al lavoro e confidiamo nei risultati. Non sarà facile - aggiungono i parenti - ma vorremmo cercare di riprenderci la nostra vita e guardare avanti. Dobbiamo farlo per noi ma soprattutto per i nostri figli che hanno il diritto di tornare a vivere in un ambiente sereno». Un’altra giornata di attesa per l’intera famiglia Materazzo che da quella sera di 24 giorni fa, quando Vittorio è stato ammazzato a colpi di coltello, cerca e chiede giustizia: il suo assassino è ancora a piede libero e rischia di diventare un pericolo per sè e per gli altri. Potrebbe uccidere ancora e questa ipotesi tiene tutti col fiato sospeso. Da qui l’appello dei parenti, ma anche degli amici più cari dell’ingegnere napoletano, a far presto per assicurare alla giustizia l’autore di un omicidio rispetto al quale la famiglia ancora non riesce a farsene una ragione: 35 coltellate inferte durante un corpo a corpo durato diversi minuti. E proprio questa efferatezza fin dal primo momento aveva portato gli investigatori a escludere come movente la rapina, indirizzando le indagini verso la vita privata dell’uomo.