Caccia al maialino sulla Rotonda di Arzano: il piccolo suino salvato dai carabinieri

Lunedì 17 Aprile 2017, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 16:36

E poi dicono che esistono solo le favole di Natale. Un luogo comune. Provate a chiedere al maialino di poche settimane che, verso le 13 di Pasquetta, è comparso all’improvviso nel caotico traffico della Rotonda di Arzano. Visto che era l’ora di pranzo e che il grufolante animaletto era ancora da “latte”, in men che non si dica si è ritrovato al centro di una caccia da parte di chi già se lo era immaginato croccante al forno con le patate. E in una sorta di delirio collettivo, questi cacciatori della domenica, anzi del Lunedì in Albis, hanno lasciato le auto dove si trovavano, e si sono lanciati all’inseguimento del maialino, in una baraonda di traffico, risate e incitamenti per chi parteggiava con gli sprovveduti cacciatori indicando secondo dopo secondo la posizione della preda.Il nostro piccolo eroe è stato pure placcato un paio di volte, ma con un guizzo di reni, e un grufolare stizzito, è riuscito a divincolarsi e distanziare gli inseguitori. Stanco, stressato e impaurito, il maialino sembrava avere la sorte segnata quando, come copione vuole per le favole, sono arrivati gli eroi a salvarlo. Preceduti dallo strombazzare delle sirene, nella Rotonda di Arzano, si sono materializzati i carabinieri di una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo, allertati da una telefonata al 112. Il maialino, cosa da non credere ma realmente accaduta, si è lasciato prendere da uno dei carabinieri - come scrivono sui verbale - «senza opporre resistenza». Coccolato e tranquillizzato è stato poi affidato a un veterinario, per le cure del caso.Secondo i militari, il piccolo suino potrebbe essere scappato da un macello clandestino della zona, oppure è svicolato da qualche automezzo che trasportava gli stessi esemplari. Sudati e scornati, i cacciatori sono tornati alle loro auto. Per il pranzo di Pasquetta di dovranno accontentarsi di quello che resta di casatiello e pastiera. E questo è il vero lieto fine della piccola favola di Pasquetta alla Rotonda di Arzano.