Sabato 31 Dicembre 2016, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una targa in piazza Vicenzo Calenda nel quartiere napoletano di Forcella, ricorda da questa mattina – e per sempre – il giovane Maikol Giuseppe Russo. Ucciso "per errore" esattamente un anno fa, al ragazzo 27enne – violentemente strappato alla moglie Angela ed ai due figli di sei e tre anni – è stata dedicata una lapide con su scritto “il tuo sorriso sarà sempre con noi". Oggi, nel giorno dell’anniversario della tragedia, Forcella piange un’altra vittima innocente di una faida che sembra essere senza fine. Solo Napoli infatti, in questo 2016 conta oltre quaranta morti ammazzati in diversi quartieri della città e della provincia. Dal Vomero a Scampia e da Ponticelli a Bagnoli, la “mattanza” non ha mai conosciuto tregua."Non si può ancora morire così", commenta padre Alex Zanotelli, "siamo sempre più sconcertati di come le dinamiche criminali di questa città condizionino in modo così netto la vita dei cittadini. Continueremo a batterci affinché sciagure simili non accadano mai più". Gli applausi sono tanti ed hanno accompagnano la commozione ed il raccoglimento dei presenti.Dal quel 31 dicembre, però, tutto è rimasto uguale - commentano in piazza - nessuno è riuscito ad agire in maniera definitiva. "Non abbiamo mai abbandonato la famiglia di Maikol" dichiara l'assessore ai giovani del Comune di Napoli Alessandra Clemente. "Oggi siamo qui per un ricordo e per mostrare la forza del nostro operato. Resteremo attivi e vigili su questi territorio dove l'attenzione deve rimanere alta e dove il nostro impegno è costante. Questa mattina ricordiamo una giovane vittima la cui scomparsa deve ricordarci quanto importante sia il nostro impegno sociale affinché le cose cambino una volta e per sempre".