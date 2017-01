Sarà il canale Nove del gruppo Discovery Italia a trasmettere in esclusiva lo spettacolo che vede protagonista Diego Armando Maradona al Teatro San Carlo di Napoli. Lo show dal titolo «Tre volte 10», scritto e diretto dall'attore Alessandro Siani, in scena il prossimo 16 gennaio come unica data mondiale, andrà in onda in primavera in prima serata sul NOVE, la rete generalista di Discovery.

Sabato 7 Gennaio 2017, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA