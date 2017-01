Martedì 17 Gennaio 2017, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2017 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo trent'anni di battaglie Diego Armando Maradona ha deciso di fare la pace. O quanto meno firmare una tregua con Cristina Sinagra, la madre di Diego junior, che il Pibe de Oro ha voluto incontrare in gran segreto sabato notte nell'hotel dove ha trascorso queste tre serate napoletane.Lei, la donna che l'aveva costretto al test del dna per dimostrare la paternità di Dieguito, lo aveva chiamato in tribunale senza ottenere mai i risultati sperati, ha raggiunto - forse - ieri sera il traguardo sperato, perché quando Maradona ha ufficialmente e pubblicamente chiesto scusa al figlio, per questi trent'anni di assenza, l'orgoglio della mamma deve essere stato tanto.