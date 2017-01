Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:17 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:17

Marano. Investito da un pirata della strada, 14 enne trasportato in ospedale. È accaduto oggi in via Corree di sotto, a Marano. Il 14 enne è stato investito mentre percorreva la stradina che collega alla frazione periferica di San Rocco. Il guidatore non ha prestato soccorso ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato trasportato dai mezzi di soccorso all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove gli è stata diagnosticata la rottura della tibia e del perone, contusioni in vari punti del corpo e una ferita all'addome.