Abbandono dei rifiuti nel napoletano, i vigili: «Fateci installare le telecamere»

Lunedì 21 Agosto 2017, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 09:21

Appello della polizia municipale per arginare il fenomeno del sacchetto selvaggio, divenuto ormai da tempo uno dei problemi più spinosi per la triade commissariale al governo della città. I vigili del comparto ambientale si rivolgono ai cittadini, nella speranza che qualcuno possa mettere a disposizione - soprattutto nei punti sensibili del territorio - spazi privati, balconi, terrazzi e finestre, dove poter installare telecamere di sorveglianza. Strumenti per poter stanare gli incivili.Non sono previsti contributi economici o sgravi fiscali per coloro che decideranno di accogliere l'appello della municipale. La situazione, sul fronte rifiuti, è critica da almeno un anno e mezzo. Inciviltà, difficoltà palesate dalle ditte che gestiscono il servizio di raccolta, scarsi controlli sul territorio hanno reso Marano tra le città meno virtuose della provincia di Napoli. A risentirne è soprattutto la percentuale di differenziata, che ha toccato il minimo storico: poco più del 30 per cento.