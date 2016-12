Venerdì 23 Dicembre 2016, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:28

Marano. Blitz dei carabinieri in pieno centro, sigilli ad una sala scommesse. L'irruzione dei militari dell'Arma, diretti dal tenente Francesco Tessitore, in un locale di via Cristoforo Colombo. La sala scommesse, secondo quanto accertato dai carabinieri della tenenza di via Lazio, era abusiva. La sala era aperta da diversi mesi e funzionava a pieno ritmo. Un'agenzia di scommesse, insomma, corredata di tutto punto. Il locale e le attrezzature sono state sequestrate.