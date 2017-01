Venerdì 6 Gennaio 2017, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 09:44

Marano. La festa dell'Epifania ha portato calze e doni ai bambini, ma soprattutto fiocchi di neve, abbondanti, sulla città e in tutta la zona collinare, quella a ridosso della collina dei Camaldoli. E' la seconda nevicata in poche ore: anche ieri mattina lo stesso scenario in tanti punti della città. La temperatura è scesa sotto lo zero. Si moltiplicano gli appelli della Protezione civile locale affinché i cittadini eseguano le precauzioni indicate nei giorni scorsi.