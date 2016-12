Sabato 31 Dicembre 2016, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 15:51

Marano. Attimi di terrore in un negozio di alimentari di via Baracca, nel centro della città. Un rapinatore ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale, intimando ai proprietari del negozio di consegnare l'incasso del giorno. L'uomo, dopo aver rubato i soldi, si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri della locale tenenza, diretta da Francesco Tessitore, che lo hanno intercettato in una zona poco distante da Marano. Non è chiaro se vi fossero dei complici ad attenderlo. L'uomo è al momento in stato di fermo. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.