Un ruolo decisivo, il suo. Catapultato al centro di un horror, testimone di un delitto brutale, ha saputo mantenere i nervi saldi. Ha raccolto le forze, è rimasto lucido, riuscendo con la sua testimonianza ad immagazzinare particolari preziosi, risultati decisivi nell’inchiesta sulla morte di Vittorio Materazzo. È il supertestimone del delitto di via Maria Cristina di Savoia, il professionista che ha inseguito l’assassino fino al punto di svolta, fino a quando quell’uomo travisato (casco integrale e giubotti da motociclista) non si andava a infilare in un vicolo di corso Vittorio Emanuele: una testimonianza che ha «rovinato» un delitto perfetto o quasi, che ha consentito agli inquirenti di recuperare - almeno un’ora dopo l’omicidio - abiti e armi dell’assassino.Un ruolo che lo ha sovraesposto: al punto tale che da qualche giorno, per il supertestimone è scattato un piano di tutela affidato alla polizia, agli agenti che indagano sull’omicidio dell’ingegnere 51enne Vittorio Materazzo e sulla fuga del fratello Luca. Un controllo discreto, a distanza, che si sviluppa attraverso orari e accertamenti imprevedibili, a tutela del professionista (che è poi l’unico testimone diretto in questa vicenda, ndr) in uno scenario che per molti versi resta ancora incerto. Come è noto, a distanza di un mese e mezzo dall’omicidio del professionista napoletano, ci sono due certezze: quella del Dna, che inchioderebbe (il condizionale resta obbligatorio, in mancanza di una sentenza definitiva) il 36enne Luca Materazzo come responsabile unico del delitto; e quella della latitanza del presunto assassino, che ha fatto perdere le sue tracce proprio quando ha capito che le cose - sotto il profilo dei rilievi scientifici - si stavano mettendo male per lui.Un assassino libero, un teste da guardare a vista. È questo il ragionamento passato in sede di comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, proprio su input dei pm impegnati nel giallo di Chiaia e nella caccia all’indagato in fuga. Stesso ragionamento fatto per la vedova Materazzo, per la donna ascoltata più di una volta nel corso della doppia inchiesta condotta dalla Procura di Napoli su quanto avvenuto nel civico tre di viale Maria Cristina di Savoia. Come è noto, si indaga a ritroso: dai fatti dello scorso 28 novembre, quando Vittorio Materazzo è stato ucciso con 41 coltellate; al 25 luglio del 2013, giorno della morte di Lucio, il padre di Vittorio e Luca, in circostanze su cui si cerca di fare chiarezza.Ma torniamo al racconto del testimone e all’esigenza di assicurargli protezione nel pieno della caccia all’assassino. Sono le 19,29 di lunedì 28 novembre, quando il professionista avverte le urla di Vittorio. Attimi terribili, la corsa in strada, anzi, nell’androne del palazzo dove il teste coglie la parte finale dell’esecuzione: l’ultima coltellata alla gola, quando per Vittorio non c’è più nulla da fare. Prova ad intervenire, riesce comunque a stare dietro all’assassino, lo insegue per le scalette che portano al corso Vittorio Emanuele, fino ad immagazzinare l’attimo in cui quell’uomo col casco integrale infila il coltello da sub nella tasca sinistra del giubbino.Poi, la decisione dell’assassino di calarsi nella parte alta di vico Santa Maria alla neve, dove ha piazzato i vestiti di ricambio, spogliandosi di quelli macchiati dal sangue e dalla colluttazione con la vittima. Un particolare servito dal teste alla mobile del primo dirigente Fausto Lamparelli e del capo della Omicidi Mario Grassia. Una svolta preziosa nelle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso e dai pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, che recuperano il casco, i due giubbini, ma anche calze, maglie e armi, in vista degli esiti della scientifica (agli ordini del primo dirigente Fabiola Mancone).