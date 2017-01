Domenica 8 Gennaio 2017, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle ultime 48 ore si è svolta la maxi operazione della polizia municipale contro gli abusi delle sale giochi e dei centri scommesse. Gli uomini dell’Unità Operativa Chiaia, guidati da Gaetano Frattini, hanno eseguito blitz di controllo a tappetto su tutto il territorio cittadino per controllare il rispetto della delibera comunale che regolarizza l’attività di questo tipo di esercizio vietandone l’apertura dalle ore 12 alle 18.Durante i controlli sono stati verbalizzati sei titolari di sale scommesse, compresa la “Gold Bet” in via G. Cesare, l“Eurobet” in viale Augusto e anche quella in via Nuova Marina, sanzionata per la terza volta e, quindi, segnalata agli uffici competenti per far attuare i provvedimenti consequenziali. Secondo verbale, invece, per l’“Eurobet” alla via Riviera di Chiaia e altre multe alla “Matchpoint” in via Santa Lucia e al “Punto Snai” in Corso Garibaldi.L’operazione antiabusivismo dei poliziotti municipali ha setacciato anche il lungomare per l’attività di prevenzione e repressione del commercio abusivo. Gli agenti coordinati da Frattini hanno sequestrato 1.500 cd musicali e supporti ottici per videogiochi e film, 700 paia di occhiali e 50 sciarpe con marchi contraffatti di famose case di moda, oltre a 1.700 calamiti e 3.500 cover per cellulari.Nei prossimi giorni continueranno i blitz della polizia municipale per tutelare le persone più deboli dipendenti del gioco sia per combattere la contraffazione e l’illegalità commerciale.