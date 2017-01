Lunedì 9 Gennaio 2017, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 17:19

La Regione Campania promuove la campagna vaccinale contro il meningococco. Nei tempi tecnici necessari all'approvvigionamento delle strutture, presso gli uffici vaccinali distrettuali delle Asl campane sarà possibile vaccinare gratuitamente nuovi nati e adolescenti, seguendo le direttive epidemiologiche nazionali, contro quattro sierotipi di meningococco. Il nuovo calendario vaccinale - che sarà comunicato in tempi brevi - prevede la somministrazione del vaccino tetravalente adiuvato efficace contro quattro sierotipi di meningococco (Neisseria meningitidis di tipo A, C, Y e W135).In età pediatrica, il vaccino sarà somministrato gratuitamente a tutti i soggetti al compimento del 13ø mese di vita. Saranno vaccinati gratuitamente anche tutti gli adolescenti rientranti nella fascia di età 12-18 anni. I soggetti già vaccinati contro il meningococco C possono, in fase di richiamo, praticare il vaccino tetravalente, previo parere del proprio medico di famiglia o degli uffici vaccinali.---Dall'archivio: C'è un'emergenza meningite?