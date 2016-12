È morto di meningite Sebastiano Petrucci, il 18enne di Agerola, giunto ieri sera in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio stabiese, in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli, che hanno accertato la positività per

neisseria meningitidis

. A comunicarlo è l'Asl Napoli 3 Sud alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.



«Si ribadisce che il pronto soccorso e tutti i reparti dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia sono sempre stati e sono tutt’ora pienamente funzionanti in completa sicurezza», recita la notta diffusa dall'Asl Napoli 3 Sud.

Il dipartimento di prevenzione Asl Napoli 3 Sud - è scritto ancora nella nota -

si è subito attivato per effettuare l’indagine epidemiologica e, tramite il servizio di epidemiologia e prevenzione, ha immediatamente contattato e predisposto la profilassi e le misure di sorveglianza previste e riservate a tutti coloro che avevano avuto contatto stretto con il paziente, adoperandosi anche per l’individuazione di eventuali contatti ad alto rischio.

Pur comprendendo lo stato di preoccupazione creato da questo drammatico evento, si rileva che dai dati epidemiologici disponibili non esiste una situazione di emergenza e, pertanto, non sono previste modifiche all’attuale piano di prevenzione vaccinale antimeningococcica che prevede l’offerta attiva e gratuita del vaccino contro il meningococco C ai nuovi nati e fino all’età di 18 anni. Si precisa che il vaccino è offerto gratuitamente ai soggetti di qualunque età in presenza di patologie, in particolare di quelle che deprimono il sistema immunitario e che di conseguenza espongono ad un maggior rischio di infezione

.

L’Azienda Sanitaria Asl Napoli 3 Sud monitorerà costantemente i risultati della sorveglianza per l’adozione di eventuali misure supplementari - la chiosa - La direzione della Asl Napoli 3 Sud esprime vivo rammarico per la perdita di una giovanissima vita ed è vicino alla della famiglia

.

Giovedì 29 Dicembre 2016, 18:36

