Meningite, fuori pericolo una bambina al Cotugno

Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 09:14

Meningite, un altro caso da meningococco, registrato ai danni di una bambina di 16 mesi è stata trasferita, alla vigilia di Capodanno, in rianimazione dal Santobono al Cotugno. La bambina è fuori pericolo. Dopo la terapia antibiotica, e un protocollo rianimativo ormai collaudato, la piccola già oggi sarà dimessa. Il meningococco, in particolare il sierotipo C, è il più temibile dei germi che causano la meningite. Si tratta del ceppo che ha registrato una anomala mortalità in Toscana (del 23%) laddove invece la letalità è solitamente limitata a pochi casi,(3-5%) in linea con i dati epidemiologici che si registrano in Campania.Non desta allarme invece, il decesso di un'altra donna, un avvocato di 42 anni residente nel centro di Napoli e che, da oltre un mese, era in coma ricoverata nella rianimazione del Cotugno per un'altra patologia. A minarne il fisico un'infezione delle viene aeree superiori complicata da otite e sinusite e ulteriormente aggravata da una grave obesità di base (pesava circa 170 chili). All'origine del decesso un'infezione da pneumococco, batterio normalmente presente lungo le vie aeree superiori, ma suscettibile di evolvere in polmoniti ovvero meningiti, nel caso di concomitanti infezioni e di influenza virale. In ogni caso le meningiti da pneumococco hanno una più alta mortalità (30%). Si tratta di meningiti non infettive che possono essere efficacemente prevenute con una vaccinazione esistente contro tutti i 23 sierotipi di pneumococco conosciuti. Ed è sempre la vaccinazione se praticata sin dall'infanzia, a consentire di eliminare la meningite da meningococco. Quest'ultima è causata da 13 sierotipi di cui 5 sono più frequenti in Europa (A, B,C, Y e W135).Intanto oggi in Regione sarà ufficialmente acquisito e registrato il protocollo di cura della malattia da Neisseria meningitidis (meningococco appunto), messo a punto presso la rianimazione del Cotugno. Una prassi basata su particolari antibiotici e manovre rianimative che sta dando ottimi risultati in termini di mortalità. In Campania nell'ultimo anno sono stati registrati circa 30 casi con un solo morto (da meningococco). L'obiettivo è ora estendere le modalità di intervento e il modello di cura sperimentato negli ultimi anni presso il polo infettivologico campano, a tutti gli ospedali della regione. Un Piano diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) che prevede comunque sempre il trasferimento dei pazienti, in urgenza, presso il Cotugno. Cruciale, infatti, la tempestività delle cure dopo i primi sintomi caratterizzati da febbre alta e rigidità nucale oltre che stato confusionale. Il meningococco è temibile anche per la possibilità di determinare setticemie che si caratterizzano con macchie emorragiche generalizzate rapidamente mortali. I vaccini sono disponibili presso tutti i centri vaccinali dei distretti e sono gratuiti per i bambini e negli adolescenti non vaccinati.