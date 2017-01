Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 15:24

Dai calciatori del Napoli in visita al carcere minorile di Nisida «è arrivato un messaggio importante ai ragazzi: si può avere successo ma non bisogna dimenticarsi di chi si trova in una situazione di difficoltà come i giovani di Nisida e bisogna spingerli a utilizzare questo tempo come occasione di riscatto». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che questa mattina ha visitato il carcere minorile di Nisida, a Napoli, insieme ai tre calciatori del Napoli Dries Mertens, Marek Hamsik e Leonardo Pavoletti. «Va apprezzata - ha detto Orlando - la sensibilità della società sportiva e dei giocatori che venendo qui stamattina ci aiutano a mandare un messaggio all'esterno: il carcere non va dimenticato altrimenti produce solo effetti negativi, è invece importante creare ponti e rapporti tra la realtà penitenziarie e la società». Un legame, ha spiegato Orlando che «qui a Nisida può essere fatto perché questa è una realtà di eccellenza nell'ambito del circuito minorile italiano che è a sua volta un'eccellenza».«Siamo tra i paesi con la recidiva più alta tra i detenuti adulti ma a livello europeo abbiamo la recidiva più bassa tra i minori, perché il sistema minorile funziona», ha sottolineato. A proposito del messaggio di rialzarsi dopo le sconfitte che è arrivato dai calciatori azzurri ai giovani detenuti, Orlando ha detto: «I ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti ma anche di ricevere messaggi chiari perché chi ha sbagliato usi questo errore come momento di riflessione e ripartenza. Lo sport è una grande metafora: le sconfitte sono il momento in cui si ragiona e riflette. Credo che questa visita abbia lasciato un segno importante per ragazzi che non hanno visto molte cose belle in corso della loro vita e ne hanno fatte, invece, anche di molto brutte».A intervenire anche il sottosegretario Gennaro Migliore: «La sparatoria di ieri a Napoli in cui è rimasta ferita anche una bambina di 10 anni spinge il governo a «incrementare il lavoro sul piano sociale per svuotare le sacche da cui pesca la criminalità organizzata», bisogna «essere duri con le cause della criminalità e duri contro la criminalità». Migliore, ripondendo ai cronisti che gli riportavano le frasi del sindaco de Magistris secondo cui non c'è un'emergenza sicurezza a Napoli, ha detto: «Napoli ha straordinarie potenzialità e capacità, ha elementi incredibilmente positivi ma il tema della convivenza tra il negativo e il positivo a Napoli è sempre stato un elemento forte su cui interrogarsi. Negare l'uno o l'altro è sempre un errore. Si deve cercare di comprendere la complessità della città, dicendo che purtroppo c'è la criminalità violenta, molto violenta anche dal punto di vista del come si manifesta, ma è un errore ritenere che esista solo una storia negativa».«Io - ha spiegato Migliore - ho sempre difeso anche le rappresentazioni più dure, anche dal punto di vista artistico, della realtà napoletana, ma la realtà non è la verità: bisogna sapere che ci sono entrambe le cose e sulla parte che ci compete, cioé quella di garantire la sicurezza, noi dobbiamo certamente investire quotidianamente sempre di più, con le nostre forze dell'ordine che fanno in lavoro straordinario in questo senso». Sullo sviluppo turistico della città, Migliore ha spiegato che da solo non può certo bastare a sconfiggere la camorra «basta guardare a Rio de Janeiro - ha detto - che è una delle principali mete turistiche internazionali ma è una delle città con il più alto tasso di criminalità. La camorra si configge nei quartieri popolari, ricostruendo i legami sociali e dando lavoro. Uno dei lavori più importanti della nostra città è il turismo ma non si può certo dire che questo ci porterà a sconfiggere la camorra».