Rifiuti al rione Sanità, slalom tra i sacchetti per andare a scuola

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:39

Il buongiorno ai bambini della Sanità, in particolare quelli residenti in via Cristallini è stato almeno puzzolente oltre che brutto a vedersi: i contenitori dei rifiuti erano ancora pieni alle ore 9, sicchè nel quartiere della faida, passerella particolarmente ambita per i politici di questi tempi, per i bambini si è trasformato in un percorso di guerra: per arrivare in aula hanno dovuto letteralmente scansare le schifezze che c'erano in strada.