Monterusciello, pneumatici sversati a ridosso dei palazzi

Domenica 16 Aprile 2017, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 17:54

POZZUOLI. Nemmeno nel giorno di Pasqua l'inciviltà delle persone si ferma. Oltre una ventina di pneumatici di auto e motorini usati sono stati lasciati questa mattina ai bordi della strada in via Monterusciello in prossimità dell'ingresso in via De Curtis. Un'arteria stradale tra l'altro anche molto trafficata, sia di giorno ma anche di notte, visto che è di collegamento verso la cittadina di Quarto e il mega quartiere puteolano post terremoto. I copertoni sono stati abbandonati in due distinti sversamenti ad una distanza di una trentina di metri l'uno dall'altro. Chiaro segnale che chi li ha lasciati è stato quasi sicuramente visto da qualcuno e senza voler destare sospetto sarà andato via con il proprio mezzo per poi ritornare e sversare il resto.Mai prima d'ora era capitato che dei rifiuti speciali come questi vengono lasciati a ridosso dei palazzoni del quartiere di Monterusciello. "E' assurdo che esistano delle persone che mettono a repentaglio la salute della gente - hanno spiegato alcuni residenti che questa mattina si trovavano nell'affollatissima via De Curtis -. Denunceremo l'accaduto alle autorità competenti affinché vengano individuati e ci siano delle pene molto severe. Lungo via Monterusciello ci sono delle telecamere di video sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che potrebbero aiutare ad indivuduare i responsabili di questo insano e incivile gesto".Un fenomeno quello dello sversamento selvaggio che proprio in settimana ha visto cogliere in flagrante da parte dei volontari dell'associazione Licola Mare Pulito, del presidente Umberto Mercurio, un'autovettura intenta ad abbandonare sacchi di rifiuti a Licola Mare. Ronde ambientaliste da parte di semplici cittadini a tutela dell'ambiente e della salute che vide anche il ringraziamento da parte del sindaco Vincenzo Figliolia nel confronti del signor Umberto Mercurio. "Anche noi siamo pronti ad appostarci per evitare che il nostro quartiere diventi una discarica", hanno affermato alcuni residenti di via De Curtis.