Mercoledì 4 Gennaio 2017, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 21:48

Un pregiudicato di 44 anni è stato accompagnato poco dopo le 21 di stasera al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. Si tratta di Gaetano Grimaldi, con precedenti per vari reati tra cui stupefacenti, estorsione e ricettazione.L’uomo è stato colpito a entrambe le gambe ma, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Il ferimento sarebbe avvenuto in via Santa Maria Ognibene, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, che sta effettuando sopralluoghi sul posto indicato dal quarantaquattrenne e sta vagliando la sua versione dei fatti.