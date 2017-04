Napoli. Addio alla Cettina Lanzara, «signora delle perle»: una vita per la cultura e per il sociale

Martedì 18 Aprile 2017, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 08:38

Se ne è andata con il sorriso, così come con il sorriso ha sempre vissuto, Questa mattina a San Ferdinando si svolgeranno (alle 11) i funerali di Cettina Lanzara, che ha lasciato questo mondo prossima ai 103 anni (era nata nel 1914) dopo un'esistenza vissuta in primo piano per le tante attività sociali e culturali attraversate da protagonista. Con il sorriso, come si diceva, ma con una determinazione che costituiva l'altra faccia della medaglia del carattere di Donna Cettina che a Napoli, nel suo ambiente, era una istituzione, un punto di riferimento, una persona su cui poter contare per ricostruire le pagine dei ricordi di una vita che ormai non c'è più, e non solo per la scomparsa dei personaggi che l'hanno animata, ma soprattutto perché sono cambiate le coordinate esistenziali, i ritmi e gli usi della vita. Ai quali, in ogni caso, Donna Cettina aveva saputo adeguarsi mantenendo sempre una presenza attiva in città, anche quando gli anni si erano sommati agli anni: sguardo vigile, attenzione costante a quanto avveniva a Napoli e nel mondo. Cettina Lanzara, nata Calabria, era informatissima, curiosa di sapere, e ha mantenuto fino all'ultimo una fitta rete di relazioni umane e sociali, ricevendo nella sua casa di viale Fornelli, in cima alle Rampe Brancaccio (dove da anni viveva tra fotografie e ricordi) per essere al passo con i tempi.Amava scrivere, raccontando tanti episodi della sua vita per tramandarli ai nipoti, ma le sue cronache sono andate a beneficio anche di quanti avevano voglia di conoscere un mondo, una Napoli, che non c'è più, raccontando l'uno e l'altra da un particolare punto di osservazione, quello di una signora agiata ma che ha sempre compreso le difficoltà di chi viveva in condizioni meno fortunate.«La signora delle perle»: così la definivano le madri di famiglia dalle quali si recava - con altre signore - a portare pacchi dono per alleviare, in tempi di guerra e subito dopo, le sofferenze della miseria, della fame: si agghindava con le perle false - confesserà poi - per dare un sollievo anche visivo a chi l'aspettava per ricevere un aiuto attesissimo e che contribuiva a superare momenti terribili di difficoltà e di bisogno, indispensabile a sconfiggere la fame.Una vita votata all'impegno sociale e culturale, raccontata in alcuni libri («Grati ricordi», del 2015, e prima ancora «Il ricordo dei giorni», del 2001, e «Ho visto i giorni passare», del 2010) scritti non tanto - diceva - per velleità d'autrice, ma per i nipoti e per quanti volessero conoscere fatti e situazioni di vita, da lei attraversati sì con il sorriso ma con la ferma volontà e il grande impegno a soccorrere i meno abbienti. Notevole l'impegno nella Croce Rossa, è stata a lungo componente del comitato napoletano della Cri, fu poi, tra l'altro, segretaria nazionale oltre che vertice napoletano dell'Ande, associazione nazionale donne elettrici, che si batteva per invocare la maggiore partecipazione delle donne al voto, ad un ruolo nella politica (che risate si fece quando seppe che in redazione le chiamavano donne «elettriche» quando arrivava un comunicato «con preghiera di pubblicazione») e poi per il Garden Club, e più ancora per l'Adsi, Associazione dimore storiche italiane, di cui ha presieduto fino a pochi anni or sono la sezione della Campania, passando il testimone a Marina Colonna, e diventando presidente onorario.«Sono stata una donna fortunata» soleva ripetere a commmento della sua vita con quanti l'andavano a trovare, riconoscendo i privilegi di cui aveva goduto e che aveva tentato di «meritarsi» dandosi da fare con abnegazione per quelli che erano stati meno fortunati che avevano bisogno concreto di un aiuto, era capacissima di coinvolgere in queste iniziative di solidarietà le tante persone che conosceva e che nulla potevano, ove mai avessero voluto, per sottrarsi all'uragano-Cettina.Anche alla guida delle Dimore storiche diede un notevole impulso alla riscoperta delle bellezze monumentali e appunto storiche così diffuse nella nostra città, nella nostra regione. Piacevoli anche i ricordi che riguardavano la Villa Lanzara a Nocera Superiore, località Croce, dove trascorreva lunghi periodi in estate, e dove conservava tantissime testimonianze dei viaggi per il mondo con il marito Andrea e degli incontri con personaggi di primo piano, resocontati nei suoi libri oltre che nei suoi racconti, con stile leggero ma vivo, efficace.Poco più di due anni fa, nel gennaio del 2015, al Circolo dell'Unione Cettina Lanzara fu celebrata per i suoi cento anni, raggiunti un mese prima, e tenne la scena con il solito garbo. E naturalmente con il sorriso di sempre. Addio Cettina Lanzara, addio a un altro pezzo di Napoli che se ne va.